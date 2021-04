Terza trasferta in quattro gare per l’HC Fondi: domani sfida allo Sparer Eppan

“Terza trasferta in quattro gare per l’HC Banca Popolare di Fondi che domani, nel sabato di Pasqua, in occasione dell’ottava di ritorno della Serie A Beretta, sarà ospite dello Sparer Eppan.

Ripensando al girone d’andata, quando i gialloblù viaggiavano spediti nel proprio cammino verso la cosiddetta parte sinistra della classifica, la gara tra altoatesini e fondani non sembrava essere uno scontro diretto per la salvezza, poiché la formazione altoatesina – come dichiarava giustamente mister Gagovic all’andata – era stata costruita per accedere alla Final8 di Coppa Italia. Qualche sconfitta di troppo, però, ha fatto scivolare l’Eppan nei bassifondi della classifica, con partite complicate ma diversi scontri diretti da giocare in casa. Organizzazione di gioco e difesa aggressiva rappresentano i migliori colpi in canna degli appianesi guidati da Miljan Gagovic, che per l’occasione non potrà sedere in panchina. L’allenatore di origine bosniaca, infatti, è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo, a causa delle proteste nel derby perso con il Merano che ha fatto seguito a quello perso appena tre giorni prima contro il Brixen.

Il roster appianese è molto ampio e di qualità, un gruppo di giovani importanti affiancati da qualche atleta esperto, al quale è stato aggiunto il nazionale Ratko Starcevic (arrivato a gennaio dopo aver rescisso con il Bolzano). Raffl e Bortolot, sin dalla scorsa stagione, difendono ottimamente la porta gialloblù; il centrale Santinelli dirige egregiamente l’attacco altoatesino; chi si occupa, invece, di finalizzare sono Brantsch, il russo Semikov ed il lituano Starolis (capocannoniere dei suoi con 121 reti messe a segno fino a questo momento); Trojer Ofer, Lang, Singer ed Oberrauch sono ali affidabilissime; Slijepcevic è un pivot molto esperto.

In casa HC Banca Popolare di Fondi, a partire dalla giornata di lunedì, si è cercato di ricaricare le batterie e preparare nel miglior modo possibile la trasferta altoatesina. Tuttavia, il tecnico fondano Giacinto De Santis dovrà fare i conti con gli acciaccati. Non faranno parte della spedizione altoatesina capitan D’Ettorre e Zizzo; da verificare, nel test prima della partenza, le condizioni di Zanghirati e Miceli.

Al vicecapitano rossoblù, Francesco Cascone, abbiamo chiesto di presentare la gara di sabato: “Sappiamo sia che la squadra che il campo di Eppan non saranno facili ma ormai, a questo punto della stagione, non c’è più spazio per strategie e timori reverenziali. Non si guarda più in faccia nessuno, servono punti”.

La gara tra Sparer Eppan e HC Banca Popolare di Fondi avrà inizio alle 18.00, sarà diretto dalla coppia arbitrale Dionisi-Maccarone e sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sports”.