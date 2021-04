A Maenza un annullo speciale filatelico in occasione del Venerdì Santo

In occasione del Venerdì Santo l’Amministrazione comunale di Maenza, in collaborazione con l’associazione ‘Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo’ e con Poste Italiane Filatelia, nell’ambito dell’iniziativa per la valorizzazione del territorio ‘Sindaci d’Italia’, promuove un annullo speciale filatelico denominato ‘Sacra Rappresentazione Passione di Cristo – 04010 Maenza – 2.04.2021’.

Il Comune di Maenza si è proposto ed è stato selezionato da Poste Italiane Filatelia per organizzare un evento legato alla celebrazione del Venerdì Santo. In questa occasione Poste Italiane Filatelia ha donato al Comune 800 cartoline dedicate alla ‘giornata’, che verranno consegnate gratuitamente, munite di uno speciale ‘Annullo filatelico’, a quanti ne faranno richiesta la mattina dell’evento.

In aggiunta alle 800 cartoline il Comune di Maenza ne ha acquistate ulteriori 1000 e 300 francobolli di arte sacra da mettere a disposizione di chiunque voglia acquistarle al costo minimo di € 1,50 e il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo e destinato ad incrementare il budget necessario per la ricostruzione della Chiesa. Nella Piazza Ferdinando Lepri, lato Ufficio Postale, gli operatori di Poste Italiane saranno a disposizione per apporre l’esclusivo annullo filatelico sulle cartoline predisposte per l’occasione.

“Questa giornata è destinata a restare nella storia della cittadina lepina e sarà una giornata memorabile anche per la valenza e lo spessore culturale che rivestirà anche nel mondo della filatelia”, il commento del sindaco Claudio Sperduti.