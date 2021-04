Stefanelli e la “nuova stagione politica”. Un messaggio in vista delle elezioni?

Un messaggio lanciato sui social in cui si parla dei cinque anni trascorsi alla guida della città e in cui il primo cittadino di Minturno fa riferimento a una “nuova stagione politica” che, nelle parole del primo cittadino è quella passata, ma che molto probabilmente lascia un messaggio anche per il futuro.

Non bisogna dimenticare che proprio Stefanelli è in chiusura di mandato e che Minturno tornerà al voto tra settembre e ottobre e che lo stesso primo cittadino aveva fatto un “passo di lato” qualche mese fa per testare la possibilità di allargare la maggioranza.

Di seguito il testo del post del sindaco Gerardo Stefanelli.

“Una nuova stagione politica.

E’ quella che abbiamo inaugurato nel 2016: con tanti giovani consiglieri e con assessori tutti alla prima esperienza di Governo.

In questi cinque anni non c’è stato alcun cambio di maggioranza né alcun momento di crisi politica.

Dopo anni di turbolenza e di incertezze finalmente si è trovata quella stabilità, che è condizione necessaria per lavorare in maniera proficua.

Tra le forze politiche si è’ costruito, dentro e fuori il Consiglio comunale, un clima di stima personale, che ha consentito ad ognuno di rappresentare con convinzione le proprie idee e i propri convincimenti nel rispetto delle posizioni altrui.

Di questo và dato atto a tutti, a partire dagli esponenti delle cd minoranze consiliari.

Insomma Minturno è cambiata anche in questo: sono lontani i tempi delle risse verbali, e a volte fisiche, nell’aula consiliare; sono lontani i tempi delle contese aspre e/o demagogiche.

Si lavora tutti insieme per il bene della Città.”