Latina, nella notte in fiamme un’auto: incendio domato dai Vigili del Fuoco

Poco dopo le 5 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, sono intervenuti nel capoluogo a seguito segnalazioni di un incendio che vedeva coinvolta un’auto.

Sul posto, in via Verdi, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Latina, constatava la presenza di una vettura, tipo Range Rover, completamente avvolta dalle fiamme.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento per evitare la propagazione dell’incendio. Successivamente, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, è stato effettuato un accurato controllo dei luoghi per cercare di risalire alle cause che, al momento, risultano ancora sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.