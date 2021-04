Il Covid mette in scacco il cammino della Benacquista Latina

Il match tra la formazione del capoluogo e gli avversari del Rieti è stato rinviato a data da destinarsi. La motivazioni? Le positività al Covid-19 del gruppo reatino.

“La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che a seguito della comunicazione ricevuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro la gara tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Kienergia Rieti in programma per oggi, mercoledì 31 marzo alle ore 18:00, è stata rinviata a data da destinarsi, per via dell’accertata ulteriore positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra di Rieti a seguito della quale è stato disposto dalle competenti autorità sanitarie territoriali l’isolamento fiduciario di tutto il gruppo squadra reatino.”