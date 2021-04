Aprilia, auto in fiamme in un’officina

Nel primo pomeriggio di mercoledì, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, sono intervenuti nel comune di Aprilia a seguito della segnalazione di un incendio ad un’autovettura.

Sul posto, in località La Cogna, la squadra territoriale di Aprilia ha potuto immediatamente constatava la presenza di una vettura in fiamme all’interno di un’officina.

Immediate le operazioni di spegnimento per cercare di contenere l’incendio evitando la propagazione. Al momento dell’intervento non è stato possibile stabilire le cause del rogo. Fortunatamente non sono state registrate persone coinvolte.