Incidente tra Formia e Gaeta, auto prende fuoco – FOTO VIDEO

Pauroso incidente, nel primo pomeriggio di mercoledì, tra Formia e Gaeta. Un’utilitaria si è ribaltata, prendendo fuoco. Un sinistro registratosi in via dell’Agricoltura, lungo la strada che porta ai 25 Ponti, ed avvenuto per cause in corso di formale accertamento da parte delle forze dell’ordine. Fortunatamente, nonostante la dinamica, secondo le ricostruzioni l’uomo alla guida della macchina bruciata non ha riportato particolari conseguenze.

Sul posto hanno operato carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118. Pesanti disagi al traffico, con entrambe le carreggiate momentaneamente interdette ai mezzi in transito.