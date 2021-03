Latina, dopo la messa in sicurezza, riapre la scuola dell’infanzia di via Aniene

“Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, con ordinanza n. 66 di ieri, 26 marzo, ha disposto la riapertura dell’immobile che ospita la scuola dell’infanzia di Via Aniene. La struttura viene dunque riconsegnata nella piena disponibilità dell’istituzione scolastica.

Il Servizio Decoro del Comune ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza dei controsoffitti e della impermeabilizzazione della copertura della scuola, necessari a garantire l’utilizzo dell’immobile senza pericolo per le attività didattiche. Lo stesso Servizio Decoro ha eseguito le opportune verifiche sulla corretta messa in sicurezza delle zone interne della struttura rilevando che sono state ristabilite le condizioni di sicurezza dei locali dove, si ricorda, era stata riscontrata una copiosa infiltrazione d’acqua dal soffitto causata dall’intensa pioggia concomitante con uno stato critico della copertura dell’edificio la cui riparazione era già in corso di programmazione.

La ditta delle manutenzioni proseguirà nei prossimi giorni ad eseguire le lavorazioni conclusive senza interferire con il flusso degli utenti che utilizzeranno la struttura”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Latina.