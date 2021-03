Come reso noto in queste ore dal Commissario Straordinario del Comune di Formia, dott.ssa Silvana Tizzano,

“a causa di esigenze connesse all’organizzazione degli spostamenti delle persone convocate per la somministrazione dei vaccini, la cerimonia di inaugurazione del centro vaccinale sito in via delle Vigne, inizialmente prevista per lunedì 29 alle ore 10.00 è differita a mercoledì 31 marzo ore 9,30″.