Evade dai domiciliari, arrestato un 49enne di Terracina

Nella giornata di ieri, a Terracina, i militari del locale NORM aliquota radiomobile, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del Tribunale di Latina, che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della misura avanzata dal suddetto comando, traevano in arresto un 49enne del posto già sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari.

L’arrestato, che dovrà rispondere del reato di evasione, è stato temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa di essere associato presso la competente Casa Circondariale.