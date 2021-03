Tentativo di furto finisce in tragedia, un uomo perde la vita

Finisce in tragedia un tentativo di furto a Borgo Faiti. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto tre uomini si sono introdotti all’interno di un’abitazione ma un vicino di casa avrebbe notato la loro presenza. Quindi il tentativo di fuga lanciandosi dal terrazzo dell’abitazione, all’altezza del primo piano.

La caduta è stata però fatale per uno dei tre uomini rimasto a terra. Gli altri due sono fuggiti. Sul posto oltre alla Polizia sono intervenuti i sanitari del 118 e anche un eliambulanza ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima italiana, aveva 55 anni. Le indagini sono in corso.