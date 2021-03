Preso con la cocaina a Itri, 30enne rimesso in libertà

Si è svolto poco fa l’interrogatorio di convalida dell’arresto operato ieri dai carabinieri di Itri a carico di un trentenne trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata secondo l’accusa alla cessione. Il prevenuto era già sottoposto ad altro procedimento, tuttora in corso per fatti analoghi. Presso la caserma dei carabinieri di Gaeta si è tenuta l’udienza in videoconferenza durante la quale l’indagato ha risposto alle domande del Gip presso il tribunale di Cassino dott. Domenico Di Croce, giustificando il possesso della sostanza per uso personale.

Il pubblico ministero dott Rubolino ha richiesto la misura degli arresti domiciliari. Accogliendo le richieste dei difensori Avv Pasquale Di Gabriele e Mirko Di Biase, il Gip ha immediatamente rimesso in libertà l’indagato.