“M’illumino di meno”, il Parco Riviera di Ulisse aderisce all’iniziativa

“Il Parco Riviera di Ulisse aderisce a “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio 2, per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico.

L’iniziativa è coerente con gli impegni del Contratto di Costa e di Foce del fiume Garigliano in tema di risparmio energetico. Da tempo, infatti, l’ente Parco invita a utilizzare sistemi di illuminazione non tradizionali a favore delle luci a led, che con il loro alto rendimento riducono i consumi di energia elettrica. Si pensi ad esempio ai parcheggi illuminati completamente a led che generano un notevole risparmio energetico, consentendo di evitare l’immissione in atmosfera di tonnellate di CO2.

Nella nuova economia investire sul green sarà più di una scommessa, investire su nuovi lavori sostenibili e su un’economia circolare ci aiuterà a bilanciare tutto quanto di male fatto finora, nel frattempo bisogna già da oggi migliorare i nostri comportamenti nei confronti del consumi energetici.

Con questa iniziativa diamo un contributo alla lotta al cambiamento climatico che è innanzitutto un atto morale nei confronti delle prossime generazioni.

Questa potrebbe essere l’occasione per invitare le Amministrazioni Pubbliche alla sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali, con un risparmio energetico nell’ordine del 50% rispetto alle luci a fluorescenza usate fino a qualche anno fa e ad utilizzare i tetti degli edifici pubblici (come ad esempio scuole ed edifici comunali) per trasformare l’energia fornita dal sole attraverso impianti fotovoltaici per l’alimentazione degli stessi.

Contribuiamo intanto oggi con un piccolo gesto spegnendo le luci per 30 min.”