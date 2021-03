Il Comune aderisce alla campagna “M’illumino di Meno”

Il Comune di Latina conferma la propria adesione all’iniziativa promossa dalla trasmissione “Caterpillar”, programma di Rai Radio 2, denominata “M’illumino di meno”, in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, prevista per oggi 26 marzo.

L’appuntamento quest’anno è dedicato al tema “Salto di Specie”, l’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia. Come segno di adesione a questa importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale, per un uso intelligente delle risorse e per riflettere sul tema dello spreco di energia, il Comune di Latina ha disposto per questa sera lo spegnimento parziale, dalle 20 alle 21, dell’illuminazione pubblica di Piazza del Popolo.