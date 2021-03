Formia, il Comune mette a disposizione uno stabile per le vaccinazioni

Lunedì 29 marzo 2021, alle ore 10,00, avrà luogo l’inaugurazione di un Centro Vaccinale presso i locali di proprietà del Comune in via delle Vigne n. 29.

La struttura, che a suo tempo fu realizzata per ospitare un Centro Polifunzionale, e finora inutilizzata, è stata data in uso gratuito all’ASL per le esigenze della campagna vaccinale anticovid.

La sua centralità rispetto ai Comuni limitrofi favorirà il raggiungimento della sede da parte degli utenti.

All’evento parteciperanno il Commissario Straordinario Silvana Tizzano, l’Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, i Responsabili dell’ASL e i Responsabili territoriali delle Forze dell’Ordine.