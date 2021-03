Dalla Mount Whitney la donazione di guanti e mascherine (video)

Si è tenuta questa mattina nella sala consiliare, la cerimonia durante la quale il Capitano di vascello Dave Pollard, comandante della Mount Whitney, nave ammiraglia della VI Flotta Usa, ha consegnato in dono al Sindaco Cosmo Mitrano una cospicua quantità di dispositivi per protezione individuale (mascherine, camici e guanti) che gli americani avevano promesso di donare alla città per far fronte alla pandemia da Covid-19. Di seguito le interviste video