Covid-19 in provincia di Latina, sono stati registrati oggi 228 nuovi casi. Due le persone decedute. Sono 116 le persone guarite nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della Asl di Latina che alleghiamo. Nel documento le informazioni Comune per Comune e le informazioni utili per effettuare la prenotazione per i test rapidi.

bollettino 26mar21