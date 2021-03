Ristori per cultura e sport, in arrivo i fondi dalla Regione

In arrivo una importante novità per teatri, associazioni culturali e di promozione sociale e associazioni e società sportive dilettantistiche della Regione Lazio: grazie all’apporto di fondi POR FESR 2014-2020 per oltre 4 milioni di euro, sarà possibile effettuare lo scorrimento delle graduatorie relative agli avvisi pubblici di dicembre, gestiti dalla società regionale in house LAZIOcrea S.p.A., per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto.

“Con oltre 4 milioni di euro continuiamo a sostenere le realtà culturali e sportive del territorio messe in difficoltà dalla seconda ondata della pandemia. Con questa misura diamo una risposta concreta a quanti in questi mesi hanno pagato un prezzo altissimo a causa delle restrizioni imposte per il contenimento del contagio. Grazie a queste risorse, verranno destinati circa 2,8 milioni alle associazioni culturali e alle associazioni di promozione sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale, circa 1,2 milioni alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche e 119 mila euro ai teatri del Lazio” ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Grazie ai fondi POR FESR 2014-2020 verranno destinati dunque:

– circa 2,8 milioni alle Associazioni culturali e alle Associazioni di Promozione Sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale per i quali sono state presentate 2078 domande di cui 615 ristorate con il primo stanziamento

– circa 1,2 milioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche al cui avviso hanno preso parte 4006 soggetti di cui 1168 già finanziati

– 119 mila euro ai gestori di spazi teatrali di cui sono stati finanziati già 53 teatri sui 60 ammissibili a finanziamento.

Con gli 1,7 milioni di euro iniziali, invece, la Regione Lazio ha già provveduto a ristorare tutti i 64 cinema che avevano presentato domanda di contributo e che erano risultati ammessi tra i beneficiari.

Questi 4 milioni di euro si aggiungono dunque alle risorse stanziate alla fine del 2020: 4 milioni per le Associazioni culturali e di Promozione Sociale, che hanno potuto usufruire di un contributo una tantum a fondo perduto pari a 5.500 euro o 9 mila euro qualora sostenessero anche il costo di uno spazio per lo svolgimento delle proprie attività; 2 milioni per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) che hanno potuto ottenere 1.000 euro o 2.000 euro qualora, anche in questo caso, sostenessero il costo derivante dalla gestione di uno spazio dedicato alle attività sportive come palestre, piscine e campetti; 1,3 milioni per i gestori degli spazi teatrali del Lazio che hanno potuto richiedere da 12 mila a 53 mila euro a seconda del numero di posti.