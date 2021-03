Pallamano, seconda vittoria di fila per l’HC Fondi: espugnata Siena

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per l’HC Banca Popolare di Fondi che, nel pomeriggio di mercoledì, ha battuto a Borgo San Lorenzo il quotato Ego Handball Siena.

Nei primi 10’ di gara erano i padroni di casa ad avere nettamente la meglio su Cascone e compagni, arrivando sino al +5 (7-2): i ragazzi in casacca rossoblù commettevano diversi errori banali, sbagliando diversi tiri facili; dall’altra parte del 40×20, invece, gli uomini di Dumnic non sbagliavano nulla e colpivano ripetutamente in contropiede con Arcieri. A quel punto mister Giacinto De Santis voleva parlare subito con i propri ragazzi, i quali, una volta tornati in campo, iniziavano ad attaccare gli spazi in modo eccellente. Pian pianino gli ospiti riuscivano a colmare il divario, sino alla rete dell’11-11 messa a segno da un ispirato D’Benedetto. Quest’ultimo, a 2” dal suono della sirena, sciupava dai sette metri l’occasione per portare i suoi sul +1.

Nella ripresa, come già successo nella trasferta di sabato scorso a Trieste, le ampie rotazioni davano i frutti sperati: tutti i ragazzi a disposizione di De Santis, già scesi in campo nel primo tempo, continuavano a dare il proprio apporto alla causa. Con un primo break di 0-3 (16-19) a metà tempo c’era il primo allungo fondano. Successivamente Cascone e compagni ampliavano il gap e si portavano sul +5 (20-25 26°). A quel punto i padroni di casa le provavano tutte, dalla 5+1 alla marcatura totale sui tre terzini, ma c’era poco da fare, perché Pennacchio e Zanghirati si lanciavano negli spazi lasciati liberi e portavano la propria squadra fino al 23-29 finale.

“Sapevamo che sarebbe stata una guerra e siamo scesi in campo con il coltello tra i denti – ha dichiarato a fine gara il rossoblù Fernando Marquez –. Adesso dobbiamo continuare così, dando il 100% in ogni allenamento e partita: non possiamo permetterci di buttare all’aria tutto ciò che abbiamo fatto in queste settimane”.

Ego Handball Siena – HC Banca Popolare di Fondi 23-29 (P.T. 11-11)

Siena: Leban, Pavani, Pasini 1, Bronzo 4, Bufoli, Gaeta 4, Guggino 1, Kasa 5, Senesi, Nikocevic 3, Bargelli, Arcieri 5. All. Branko Dumnic.

HC Banca Popolare di Fondi: Arena 4, Cascone 2, Ciccolella, D’Benedetto 7, Macera, Marquez, Matha’ 1, Miceli 1, Pennacchio 3, Ponticella, Voliuvach, Vulić 5, Zanghirati 6. All. Giacinto De Santis; 2°All. Valerio Pinto.

Arbitri: Passeri-Rinaldi.