Liliana Segre e Sami Modiano cittadini onorari di Latina

Il Consiglio comunale di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti entrambe le delibere con le quali viene ufficialmente conferita la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e Sami Modiano.

Il Sindaco Damiano Coletta: “È un orgoglio per Latina avere due concittadini come Liliana Segre e Sami Modiano. Il loro messaggio sul primato dei diritti umani è un patrimonio di tutti e raccoglie valori comuni imprescindibili per la convivenza civile e per i quali ognuno di noi deve impegnarsi individualmente e collettivamente. C’è una frase che vorrei ricordare in questa giornata, un pensiero proprio di Liliana Segre: la memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza. La tutela dei diritti umani parte dalla consapevolezza, dalla conoscenza e dalla sensibilità. E la comunità di Latina ha in sé tutti questi valori. Speriamo di poterli incontrare presto, Liliana Segre e Sami Modiano. Li aspettiamo qui a Latina, che da oggi è anche la loro città“.

Nella seduta odierna, inoltre, il Consiglio comunale di Latina ha deliberato, sempre all’unanimità dei presenti, il conferimento della cittadinanza onoraria alla simbolica figura del Milite Ignoto: “Un gesto – ha aggiunto il Sindaco Coletta – che vuole rappresentare la sensibilità della nostra comunità in ricordo del sacrificio di tanti italiani nei conflitti armati che hanno attraversato la storia”.

