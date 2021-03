Dalla Mount Whitney la donazione di guanti e mascherine

Venerdì 26 marzo, ore 11, nella sala consiliare, si terrà una cerimonia durante la quale il Capitano di vascello Dave Pollard, comandante della Mount Whitney, nave ammiraglia della VI Flotta Usa, consegnerà in dono al Sindaco Cosmo Mitrano una cospicua quantità di dispositivi per protezione individuale (mascherine, camici e guanti) che gli americani avevano promesso di donare alla città per far fronte alla pandemia da Covid-19.

Tale cerimonia fa seguito a quella svoltasi, sempre in questa sala, il 17 giugno 2020 durante la quale l’Amm. Curran, comandante delle Forze navali degli Stati Uniti in Europa-Forze navali in Africa e comandante del comando congiunto delle forze alleate di Napoli, ha donato e consegnato al Sindaco Mitrano – alla presenza dell’allora Direttore Generale della ASL di Latina Giorgio Casati – un ecografo da destinare al Centro Diagnostico in via di allestimento nei locali dell’ex Ospedale Mons. Di Liegro.