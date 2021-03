Vasto incendio, il fuoco minaccia anche case e animali

Vasto incendio, nella giornata di ieri, sulle alture di Sperlonga. Un rogo che ha bruciato circa 6 ettari di essenze della macchia mediterranea, minacciando da vicino anche alcune abitazioni e dei ricoveri per animali.

L’allarme è scattato alle 17 nella zona di Vallaneto, sull’area collinare che si affaccia sul lago San Puoto. Sul posto si sono dunque portati i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina, al lavoro fino a poco prima della mezzanotte con il supporto di diverse squadre di volontari della protezione civile. I Falchi di pronto intervento, sopraggiunti da Fondi, gli operatori della Croce d’Oro Sud Pontino, di stanza a Sperlonga, e quelli della Fenice di Gaeta.

Le operazioni di contrasto al fronte del fuoco sono state rese molto difficoltose sia per l’estensione dell’area interessata, sia perché il rogo è stato a lungo alimentato dal forte vento che batteva in quelle ore. Fortunatamente, alla fine l’intervento in forze delle squadre antincendio è riuscito a limitare i danni, che comunque restano non trascurabili.