Il miglior gelato d’Italia è ancora una volta di Formia – VIDEO

La nuova guida del Gambero Rosso incorona infatti le Agri-Gelaterie Gretelfactotry di Formia, Gaeta ed On the Beach presso il Lido Aurora di Scauri, al top tra le gelaterie d’Italia, premiando l’impresa con il massimo punteggio, per il quinto anno consecutivo con i tre coni che sostanzialmente richiamano le stelle ed i cappelli con cui le blasonate guide dell’Espresso e di Michelin premiano i ristoranti.

La nuova guida Gelaterie d’Italia 2021, nella quale il Gambero Rosso sulla base di una severa e scrupolosa analisi ha individuato 300 gelaterie di alta qualità sulle 40mila presenti in Italia è stata presentata oggi attraverso una sezione On Line causa Covid-19.