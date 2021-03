“Il grande cuore di…”: la campagna solidale di Radio Antenne Erreci

Ai tempi del Covid, la solidarietà corre anche sulle frequenze e sulla pagina Facebook di Radio Antenne Erreci 97.300. La nota emittente radiofonica pontina, infatti, in questi giorni è al centro di una campagna di solidarietà nata da un appello semplice quanto efficace. Una chiamata a mettersi a disposizione di chi ne ha bisogno.

«Dopo un anno di Covid – spiega il direttore dell’emittente radiofonica, Manlio Goldner – molte famiglie si trovano in una situazione paragonabile a quella del dopoguerra, quando la crisi non permetteva di soddisfare nemmeno i bisogni basilari, come mangiare, poter fare un bagno caldo. Allora ci si risollevò grazie alla buona volontà, al mutuo soccorso. Oggi è giunto il momento di fare altrettanto e così abbiamo lanciato l’appello rivolto ai commercianti ed artigiani a compiere un gesto di solidarietà civile. Unica richiesta è quella di metterci il nome e pure la faccia inviandoci, oltre ai contatti, la foto personale che pubblichiamo così da offrire una piccola pubblicità ma anche una garanzia sulla serietà della proposta».

Il primo a rispondere è stato Roberto, tecnico termoidraulico, che si è offerto di riparare gratuitamente la caldaia per garantire un bagno caldo. A seguire ecco il barista Stefano che offre una colazione calda, l’elettricista Marco che si fa avanti per ripristinare un impianto, la ristoratrice Alessandra per un menù composto da un panino, patatine e bibita, il tecnico informatico Damiano per riparare un pc o tablet utilizzato per la Dad, il commerciante alimentare Giancarlo per un pacco di generi di prima necessità. Nomi comuni che diventano persone speciali se posti al fianco dello slogan “Il grande cuore di …”, lanciato da Radio Antenne Erreci.