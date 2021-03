I media al centro del webinar di Obiettivo Comune con il direttore di Tpi Gambino

Tornano, con un ospite di spessore, i webinar targati Obiettivo Comune. Nel prossimo appuntamento, infatti, sarà con noi il giornalista Giulio Gambino, direttore e fondatore del quotidiano on line The Post International (Tpi).

Tpi è una realtà molto accreditata nel panorama nazionale dove figurano diverse firme di spicco dell’editoria indipendente e che stabilmente si attesta tra i siti web più letti con milioni di accessi unici al giorno.

Per questo abbiamo deciso di parlare di come è cambiato il mondo dell’informazione, del giornalismo e della comunicazione nel corso dell’ultimo anno. La pandemia sta profondamente segnando le nostre abitudini e anche Obiettivo Comune con questi webinar vuole fare in modo che i propri canali social diventino una “piazza” nella quale riflettere, una cassa di risonanza per diffondere proposte per il territorio, per parlare della realtà che ci circonda e capire ciò che accade nel mondo.

L’appuntamento sulla pagina Facebook dell’associazione è per sabato 27 marzo alle 17,00 dove sarà possibile – come da tradizione – interagire con l’ospite ponendo domande in diretta attraverso i commenti sui social.

L’evento vede l’emittente radiofonica Radio Civita Inblu come media partner ed è patrocinato dal comitato promotore per la Casa della Cultura. Per chi non riuscirà a seguire in diretta l’evento potrà rivederlo tra i video su Facebook dell’AssociAzione Obiettivo Comune o successivamente anche attraverso il canale associativo YouTube o sul sito web www.obiettivocomunefondi.com.