Rifiuta l’etilometro e insulta i Carabinieri, denunciata una donna

Nella mattinata di ieri, a Gaeta i Carabinieri della locale tenenza, nell’ambito di attività di controllo del territorio hanno fermato, a bordo di autovettura, una donna che, in evidente stato di alterazione psico fisica si rifiutava, su richiesta dei militari operanti, di sottoporsi ad accertamenti etilometrici.

La stessa oltraggiava inoltre i militari, con frasi offensive, il tutto alla presenza di personale della polizia locale e del 118 opportunamente intervenuti in loco.

Pertanto si procedeva a denunciare la prevenuta per oltraggio a P.U. e rifiuto di sottoporsi ai suddetti accertamenti, sottoponendo a sequestro il citato veicolo per la successiva confisca, provvedendo al ritiro della la patente di guida.