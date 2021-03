Il consigliere Capuccio nominato delegato per i diritti degli animali

Il Sindaco di Latina Damiano Coletta, con Decreto n. 4 del 23 marzo 2021, ha conferito al Consigliere comunale Marco Capuccio il mandato per le particolari tematiche di interesse dell’Amministrazione finalizzate alla tutela dei diritti degli animali secondo gli indirizzi e le disposizioni del Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio del Comune di Latina, in vigore dal 1 settembre 2020.

La figura del “delegato per i diritti degli animali”, come previsto dal Regolamento comunale, ha compiti di ausilio, collaborazione e coordinamento con il Sindaco per le attività istituzionali di sua competenza e per quelle di volontariato e di promozione della tutela degli animali sul territorio, ferma restando la responsabilità amministrativa in capo al Servizio Ambiente e al Servizio di Polizia Municipale.

«Ringrazio il Sindaco Damiano Coletta e l’Assessore all’Ambiente Dario Bellini – commenta il Consigliere delegato Marco Capuccio – per avermi dato la possibilità di mettere ufficialmente a disposizione della città il mio interesse e la mia sensibilità nei confronti degli animali».