Cerca di scappare ai Carabinieri con hashish e cocaina, arrestato

Nella giornata di ieri, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Norm di Aprilia hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino albanese, 24enne.

Quest’ultimo, veniva fermato dai militari dopo aver tentato la fuga e, nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 800,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 120,00 grammi di cocaina, cinque bilancini di precisione, materiale per il taglio e confezionamento delle dosi e della somma di euro 450,00, verosimile provento dell’attività di spaccio. l’arrestato è stato trattenuto nella camere di sicurezza in attesa di essere associato alla casa circondariale.