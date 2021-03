Discarica Migliara 45, i residenti: “In attesa di una delibera del consiglio”

Il sindaco di Latina Coletta e l’assessore Bellini hanno mantenuto la parola data nell’incontro online del 16 marzo: hanno inviato al Commissario ad acta, in data 18 marzo, la relazione circa la non idoneità del sito di via Migliara 45, individuato dalla Provincia di Latina, ad ospitare una discarica.

“Adesso attendiamo – dichiara Alessio Pagliari, coordinatore del comitato civico spontaneo Borgo San Michele – un atto politico come la convocazione di un consiglio comunale (così come promesso dopo quello del 23 febbraio) che possa deliberare a favore dell’esito della relazione tecnica, quindi auspichiamo che la stessa posizione venga presto espressa anche in una prossima Conferenza dei sindaci della Provincia di Latina”.

“Siamo soddisfatti che l’assessore Bellini abbia portato avanti la nostra richiesta e di aver quindi raggiunto questo importante obiettivo – aggiunge l’architetto D’Onofrio – ma sappiamo che la partita non è ancora conclusa e continueremo, come già ribadito in varie occasioni, a tenere alta l’attenzione sui vari passaggi tecnico-amministrativi fino a quando non si concluderà la vicenda”.