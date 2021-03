La Marina Militare partecipa alla Giornata in ricordo delle vittime delle mafie

“Lo sport non vi dimentica”: questa la scritta che compare sulle maglie che gli atleti del canottaggio della Marina Militare hanno indossato, nel week end sportivo del 19 – 21 marzo, per ricordare più di 1.000 vittime innocenti delle mafie, cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali uccisi dalla criminalità organizzata solo per aver compiuto il loro dovere.

Anche la Federazione Italiana Canottaggio, alla quale appartengono gli atleti del Centro Sportivo Remiero di Sabaudia, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa da Libera e CONI, in occasione del 21 marzo, per la XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, diventata nel 2017 legge dello Stato.

“Abbiamo subito accolto l’invito della Federazione Italiana Canottaggio a partecipare a questa importantissima iniziativa perché ne condividiamo l’obiettivo e le finalità e perché siamo convinti che il ricordo di chi ha dato la propria vita compiendo il proprio dovere sia importante per perpetuarne la memoria – ha commentato il comandante di Mariremo, il capitano di fregata Sergio Lamanna – I nostri atleti, che in questi giorni si stanno preparando per i futuri impegni nazionali, internazionali e per le olimpiadi di Tokyo, hanno voluto divulgare l’importante messaggio che il mondo dello sport non dimentica le vittime delle mafie”.