Stalking aggravato, ordine di carcerazione per un 49enne

Il 15 marzo scorso a Terracina i Carabinieri della locale stazione, in esecuzione dell’ordine per espiazione di pena detentiva in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, traevano in arresto un 49enne del posto, dovendo scontare la pena residua di anni due di reclusione poichè riconosciuto colpevole del reato di stalking aggravato. L ’ arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione.