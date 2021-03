Smaltimento abusivo di rifiuti speciali, denunciato un 24enne

Nel pomeriggio del 17 marzo scorso, a Scauri i militari della locale stazione Carabinieri a conclusione di una specifica attività di indagine, hanno denunciato giudiziaria per il reato di smaltimento abusivo di rifiuti speciali (art. 256 d.l. nr. 152 del 03.04.2006), un 24enne, titolare di un’autocarrozzeria sita a Santi Cosma e Damiano responsabile di aver smaltito ingenti quantità di rifiuti speciali, tra cui parti di carrozzeria di automobili, abbandonandoli in un terreno ubicato nel medesimo comune. l’appezzamento di terreno è stato sottoposto a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti specifici da parte dell’ente arpa.