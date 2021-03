Narcotraffico, ordine di carcerazione per un 58enne

Nella giornata del 17 marzo scorso, a Terracina, i Carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla corte d’Appello di Napoli, traevano in arresto un 58enne del posto, che dovrà espiare una pena residua di anni sei di reclusione, poichè riconosciuto colpevole del reato di “associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. L’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione ove rimarrà ristretto in regime di detenzione domiciliare.