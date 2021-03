Lavori di riqualificazione al parcheggio multipiano di Latina Scalo

Il parcheggio multipiano nei pressi della stazione ferroviaria di Latina Scalo sarà chiuso temporaneamente da lunedì 22 marzo per consentire l’esecuzione di una serie di lavori di riqualificazione che riguarderanno la parte impiantistica del controllo accessi, la parte elettrica e di illuminazione, il riassetto delle opere idrauliche e della parte stradale, e ulteriori verifiche strutturali e manutentive in genere. La chiusura, stabilita con ordinanza dirigenziale n. 56 del 19 marzo 2021, sarà fino al 30 aprile 2021 e comunque sino al termine dei lavori. Si tratta di un intervento improrogabile che investe in modo generalizzato l’intera infrastruttura del multipiano, mai stata oggetto di lavori manutentivi nell’ultimo decennio.

«Trovandoci ancora in un periodo di restrizioni – commenta l’Assessore alla Mobilità Dario Bellini – e quindi con una disponibilità di parcheggi gratuiti molto più ampia rispetto al solito, ci auguriamo che i disagi per i viaggiatori che frequentano la stazione di Latina Scalo siano ridotti al minimo».

Le presenze nel multipiano, ad oggi, sono infatti attestate a numeri assolutamente non significativi.

In questi giorni, inoltre, la società SCT Group che gestisce la sosta a pagamento sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sta provvedendo a sostituire 30 parcometri nel centro città. I nuovi apparecchi saranno attivati tutti insieme e consentiranno anche il pagamento con moneta elettronica (bancomat e carta di credito).