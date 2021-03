Hc Fondi, si torna in campo: trasferta a Trieste

Dopo tre settimane di stop dovuto agli impegni della nazionale italiana, torna in campo la Serie A Beretta. In occasione della 5a giornata di ritorno, l’HC Banca Popolare di Fondi farà visita alla Pallamano Trieste.

La formazione giuliana, con 16 punti all’attivo e due gare da recuperare, occupa la decima posizione in classifica. Rispetto alla gara di andata, quando i fondani portarono a casa i primi due punti stagionali, due cambi sono stati effettuati dalla dirigenza triestina. In panchina c’è stato il ritorno dell’esperto tecnico Giorgio Oveglia; tra i giocatori, invece, al posto del lituano Koudys è arrivato – dal San Gallo – il mancino Milovic, con cui la squadra è cresciuta molto e ha vinto anche contro la Raimond Sassari.

Oltre al mancino, fanno parte della forte compagine biancorossa capitan Visintin, Pernic, Di Nardo, Popović, Sandrin, Milovanovic, la giovane promessa della pallamano italiana Hrovatin, giocatori di grande valore internazionale come l’ala slovena Braktovič e il nazionale italiano Dapiran, bomber di casa con 114 reti all’attivo. Il folto e valoroso gruppo guidato saggiamente da Oveglia fa della rocciosa 6/0 difensiva il proprio punto di forza e proverà a far valere la legge del Pala Chiarbola.

In casa HC Banca Popolare di Fondi ci si è allenati con buona intensità, anche se tre settimane di sosta sono molte per una squadra come quella di Giacinto De Santis, che comunque è reduce dall’importante vittoria casalinga contro il Teamnetwork Albatro.

Alla vigilia del match abbiamo raccolto la dichiarazione dell’ala rossoblù Dario Zanghirati: “A Trieste sarà una partita molto delicata, vincere significherebbe prendere due punti importantissimi in chiave salvezza e soprattutto i primi fuori casa. Dobbiamo dimostrare che anche in trasferta possiamo fare buone partite. Loro sono una squadra che, come noi, si esprime al meglio tra le mura amiche e l’innesto di Milovic a destra dà loro più possibilità in fase offensiva, ma proprio per questo stiamo studiando la squadra al meglio”.

La gara tra Pallamano Trieste ed HC Banca Popolare di Fondi, diretta dai signori Riello e Panetta, avrà inizio alle 18.00 e sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Eleven Sports.