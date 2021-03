Covid-19, prosegue la campagna vaccinale a Latina

Prosegue regolarmente in provincia di Latina la campagna vaccinale anti-Covid che vede già 50.800 persone vaccinate con una media giornaliera di 1.000 inoculazioni. A livello regionale, pur ribadendo il concetto che non si tratta di una competizione tra realtà provinciali ma che il nemico che stiamo sfidando è SARS Covid-19, si evidenzia che la ASL di Latina è terza per numero di vaccinazioni effettuate.

Aggiungiamo inoltre che da oggi è attivo il servizio telefonico di riferimento al numero 0773/6553423 che risponde il lunedì, mercoledì, e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per osservare il grado di soddisfazione degli utenti, accertarsi dello stato di salute post vaccinale e raccogliere feedback dalle persone al fine di implementare il servizio. L’occasione ci è utile per sottolineare ancora una volta l’eccezionale coordinamento e lavoro di squadra svolto dalla Regione Lazio, che ringraziamo nelle persone dell’Assessore Alessio D’Amato, della Dott.ssa Lombardozzi, Dott.ssa Barca e loro Staff.