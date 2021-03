A Castelforte si punta sullo sport, i lavori messi in cantiere

“Mai come in questo tempo –esordisce il Sindaco Giancarlo Cardillo- abbiamo dato e stiamo dando attenzione allo sport e alle strutture comunali ove poterlo praticare. Tutte le strutture esistenti, infatti sono state, sono e saranno oggetto di importanti interventi di adeguamento e ristrutturazione. Proprio in questi giorni sono partiti anche i necessari e attesissimi lavori al Campo sportivo comunale del capoluogo. Si tratta di lavori di adeguamento e messa a norma, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Al riguardo esprimo con orgoglio –prosegue il primo cittadino- grande soddisfazione. Questi sono i fatti che oscurano le continue gratuite accuse che da tempo riceviamo. Con l’avvio di questi lavori, Castelforte sarà, finalmente dotato di un terreno di gioco all’altezza della situazione. Le promesse diventano realtà. Sono molto orgoglioso di questo risultato”.

I lavori sono stati finanziati dalla Regione Lazio per un importo pari a euro 200.000 e si concluderanno entro l’estate 2021. Ma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le strutture sportive, come era stato indicato nel programma elettorale, è stato di grande livello e ha interessato tutte le strutture esistenti. Si è già intervenuti, infatti, presso la struttura sportiva di Suio Alto e sono in corso importanti e significativi lavori presso la struttura polivalente di Suio Forma. Ma non basta. A breve partiranno i lavori per creare una struttura polivalente anche nella frazione di Suio Valle. Inoltre merita di essere ricordato che l’Amministrazione Comunale è già intervenuta per la sistemazione dei campetti adiacenti la Villa Comunale con una adeguata sistemazione.

“Tutte le strutture comunali –dice il delegato allo sport Vincenzo Gagliardi- sono state e sono interessate da lavori di ammodernamento e permetteranno, finalmente, ai nostri ragazzi e ai nostri giovani di avere spazi adeguati È un grande risultato per gli sportivi castelfortesi -prosegue- che abbiamo ottenuto grazie al forte impegno dell’Amministrazione Comunale che è stata capace, in cinque anni, a fare quello che chi ci ha preceduto non è riuscito a fare in venti anni. L’impegno dell’Amministrazione Cardillo è stato forte e continuo e oggi ne raccogliamo il frutto”.

“La cura degli spazi dedicati alla pratica sportiva –ricorda il Sindaco- è il segno di quanto un’Amministrazione Comunale pone attenzione ai giovani. Lo sport, infatti, coinvolge tutti. Sia chi lo pratica a livello agonistico, sia quanti vi si dedicano per una migliore qualità della vita personale, e, non c’è dubbio, che coinvolge anche le famiglie in quanto favorisce anche la socializzazione e aiuta a costruire a comunità unite e forti. Consapevoli di questo, -conclude il Sindaco Giancarlo Cardillo- l’Amministrazione Comunale di Castelforte, è riuscita a raggiungere, davvero, grandi risultati mai registrati in precedenza.