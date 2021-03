Reati contro pubblica amministrazione e pietà dei defunti: 11 arresti. Nei guai anche politici

Alle prime ore dell’alba, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale dello stesso capoluogo competente, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 11 persone. Tra loro anche politici, dipendenti pubblici e operatori delle onoranze funebri.

Altri 15 indagati sono stati inoltre raggiunti da informazioni di garanzia poiché anch’essi ritenuti responsabili, a diverso titolo, di molteplici delitti contro la pubblica amministrazione, la pietà dei defunti ed avverso la persona.

Dietro l’inchiesta, denominata “Omnia 2”, a quanto pare c’è soprattutto un giro di festini a luci rosse e prostituzione all’interno di un’abitazione posta nel cimitero comunale di Sezze. In particolare, le indagini sarebbero state avviate a margine di un’altra inchiesta, per prostituzione minorile, sempre nella casa in questione.

SEGUONO AGGIORNAMENTI