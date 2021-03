Itri, ancora una discarica abusiva scoperta dalla Polizia Locale

“Reati in danno all’ambiente. Sequestro di un’area agricola di 1000 mq. appartenente a privati e trasformata in discarica di rifiuti. Indagini in corso della Polizia Locale.

La Polizia Locale di Itri, agli ordini del Comandante Comandante Pasquale Pugliese ha scoperto che in località Vagnoli su un’area agricola di 1000 mq. appartenente a due signori di Spigno Saturnia è stata realizzata una discarica di rifiuti di vario genere, tra cui rifiuti speciali pericolosi.

“Tra la vegetazione incolta – dichiara il Comandante Pugliese – abbiamo scoperto l’abbandono di inerti, scarti di lavorazione edile provenienti da attività di demolizione, calcinacci, una canna fumaria presumibilmente in eternit, lastre presumibilmente in fibrocemento-amianto, ceramica sanitaria, guaina bituminosa, rifiuti ferrosi e pneumatici di autoveicoli.”

L’area è stata posta sotto sequestro penale ed è stata inoltrata un’informativa di reato alla Procura della Repubblica di Cassino per reati in danno all’ambiente. Al momento vi sono indagini in corso da parte della Polizia Locale.”