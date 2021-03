Basket, Benacquista Latina batte il Ferrara 92-64

“Sicuramente l’avversario non era al top della condizione, complice lo stop di oltre un mese che anche il club ferrarese ha dovuto subire per via dei rinvii legati al Covid-19, per contro, però, la formazione nerazzurra, pur potendo contare sul nuovo arrivato Obie Trotter, non era ancora al completo, per via delle importanti assenze di Gabriele Benetti e Marco Passera fermi per infortunio.

Gli uomini di coach Gramenzi hanno avuto una buonissima reazione e, soprattutto dal punto di vista dell’attenzione, hanno ampiamente riscattato la prestazione della scorsa domenica. L’innesto di Trotter ha dato sicuramente un buon contributo al gruppo, ma ciò che emerso in questa occasione è stata la capacità di tutta la squadra di mantenere alta l’intensità.

Cinque uomini in doppia cifra con Lorenzo Baldasso che ha tirato con il 56% dalla lunga distanza firmando 18 punti e Davide Raucci che oltre ad altrettanti 18 punti personali, ha anche distribuito 5 assist e catturato 6 rimbalzi. Seguono a ruota Jaren Lewis con 14 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, Obie Trotter che al suo esordio ha collezionato 13 punti e ben 7 assist e il giovane Fabrizio Piccone con 10 punti. Da sottolineare inoltre anche le buona prestazione di Aka Fall e l’importante contributo che hanno dato anche gli atleti più giovani come Mouaha e Hajrovic. Decisamente una vittoria di squadra.”