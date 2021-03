Abusivismo edilizio, doppio blitz e sequestri sull’isola

Indagini antiabusivismo e sequestri a Ventotene.

Le Fiamme gialle della sezione operativa navale di Gaeta hanno messo i sigilli a una struttura ricettiva in via Calarossano e i carabinieri della stazione isolana, insieme alla polizia locale, hanno sequestrato un altro immobile in via Olivi, in località Pascone.

Nel primo caso il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione lavori, ritenendoli difformi rispetto alle autorizzazioni, a carico di Antonio Santomauro, e nel secondo a carico di Patrizio Gargiulo.