Incidente in solitaria sulla Fondi-Sperlonga, macchina ribaltata

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di mercoledì, sulla Fondi-Sperlonga: un’auto è finita fuori controllo, per poi ribaltarsi su un fianco. Si tratta di una Opel Agila, condotta da una 39enne di Gaeta poi finita in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi.

L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo per via Fontana della volpe. Secondo le ricostruzioni, è avvenuto nel tentativo di evitare un’altra macchina, complice anche la velocità sostenuta e il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia.

Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono portati i sanitari della Croce Amica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.