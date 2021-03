Rigenerazione urbana, Comune pronto a presentare progetti per 10 milioni

Il Comune di Aprilia, fa sapere l’amministrazione comunale, è pronto a presentare progetti per ottenere i 10 milioni di euro stanziati dal DPCM del 21 gennaio 2021 in tema di rigenerazione urbana.

“Se c’è un tema su cui in tutti questi anni abbiamo mostrato estrema reattività e capacità è proprio quello della risposta ai bandi ministeriali – commenta il sindaco Antonio Terra – negli ultimi giorni abbiamo definito le progettualità per quel che riguarda il Programma innovativo sulla qualità dell’abitare (PINQuA), mentre nelle scorse settimane abbiamo incassato per il quarto anno consecutivo l’ok del Ministero degli Interni per i progetti presentati in tema di riduzione del rischio idrogeologico. Sono tutti fatti che parlano da soli”.

“Quanto alla metodologia utilizzata per delineare le progettualità per le quali si chiede poi finanziamento pubblico – prosegue il primo cittadino – è chiaro che essa è da sempre improntata al massimo ascolto delle realtà sociali della città. Stupisce che questa osservazione venga dal Presidente dell’Associazione Democratici per Aprilia, che fino a qualche mese fa ha condiviso con noi quella medesima metodologia e ne conosce lo spirito e i presupposti. Noi prendiamo atto delle proposte (molte delle quali in verità corrispondono ad azioni già avviate o per le quali è stato richiesto finanziamento) e ci rallegriamo per l’inconsueto attivismo dell’ex assessore Caracciolo”.