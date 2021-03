Picchia anziano e chiama polizia: “Nudo davanti adolescenti”. Arrestato pregiudicato

“Forse aveva pensato che richiedendo per primo l’intervento della Polizia si sarebbe procurato una scusante che lo avrebbe protetto da conseguenze penali. Evidentemente si sbagliava il 47enne pregiudicato sottoposto alla misura del fermo di iniziativa della polizia giudiziaria perché gravemente indiziato del delitto di lesioni personali aggravate“. A parlare, attraverso una nota, i vertici della Questura di Latina. Che entrano poi nel dettaglio. Ricostruendo un episodio quantomeno particolare.

Nella giornata di domenica la Polizia di Stato è intervenuta nel centro di Gaeta: “Era stata segnalata la presenza di una persona anziana che si stava denudando”. Sul posto non si rilevava la presenza dell’anziano, mentre un uomo riferiva ai poliziotti di aver lui stesso richiesto l’intervento di una pattuglia, sostenendo di aver notato “una persona anziana che si sarebbe denudata innanzi ad alcune adolescenti”. L’uomo ha poi specificato di essere intervenuto personalmente, strattonando ed allontanando l’anziano dal posto.

Il giorno successivo i familiari di un anziano si sono recati presso gli uffici del Commissariato di Gaeta per denunciare che lo stesso il giorno precedente era stato brutalmente percosso in strada. La moglie specificava che al termine della funzione religiosa della domenica non aveva trovato il marito, rimasto ad attenderla nel piazzale.

La donna, tornata presso il proprio domicilio, aveva trovato l’anziano coniuge in un lago di sangue, con l’orbita oculare visibilmente tumefatta. Nella circostanza il pensionato riferiva che poco prima, in strada, era stato colpito senza alcun motivo con un pugno al volto da uno sconosciuto, cadendo violentemente a terra.

In seguito, l’anziano è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale di Formia all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione di un ematoma celebrale. Tuttora è ricoverato in prognosi riservata.

“Gli immediati approfondimenti investigativi da parte degli agenti del Commissariato di Gaeta – spiegano dalla Questura – hanno permesso di mettere in relazione l’aggressione con la segnalazione relativa alla persona anziana che si stava denudando, individuando in colui che aveva richiesto l’intervento della polizia l’autore dell’aggressione”.

Gli ulteriori riscontri ottenuti anche mediante una perquisizione hanno consentito di confermare il quadro accusatorio e gli agenti hanno adottato nei suoi confronti la misura del fermo di iniziativa della polizia giudiziaria.

D’intesa con l’autorità competente, l’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di custodia domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del Giudice per le indagini preliminari di Cassino.