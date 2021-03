Manutenzione stradale: nuova interrogazione del movimento ‘Fondi Vera’

(in foto: il fondo stradale di via dei Moi)

Nell’ambito della seduta di Consiglio Comunale dello scorso venerdì 12 marzo, il consigliere del movimento ‘Fondi Vera’, Francesco Ciccone, ha presentato un’interpellanza per chiedere al Sindaco una verifica immediata della manutenzione stradale cittadina.

Fondi Vera ha evidenziato in particolare l’utilizzo di fondi dell’appalto di manutenzione destinati non alle strade in stato di necessità bensì ad arterie cittadine ben visibili del centro urbano, come spot in prossimità della tornata elettorale dello scorso Settembre.

Nel testo che segue, a pagina 2, viene riportato l’intero intervento del consigliere. Il primo cittadino Beniamino Maschietto avrà trenta giorni di tempo per rispondere o, in alternativa, farlo durante la prossima seduta della massima assise cittadina.

A PAGINA 2 – L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE CICCONE

