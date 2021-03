Blocca il servizio mensa Caritas e resiste ai carabinieri: denunciato

Lunedì mattina, in seguito a una richiesta pervenuta dalla centrale operativa, i carabinieri sono intervenuti in via Virgilio, presso la sede della Caritas di Latina.

“Un cittadino nigeriano 27enne, in Italia senza fissa dimora, con continuate azioni di disturbo nei confronti degli operatori volontari, impediva le operazioni di somministrazione dei pasti”, spiegano dal Comando provinciale dell’Arma.

All’arrivo dei militari, l’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità resistendo energicamente agli operanti, riusciti comunque a bloccarlo e a condurlo in caserma.

Una volta espletati gli accertamenti del caso, lo straniero è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.