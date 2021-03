Questa mattina a Latina la riunione del Consiglio provinciale

Il Presidente della Provincia, ing. Carlo Medici ha comunicato che “il Consiglio Provinciale è convocato, in seduta ordinaria, presso la Sala Cambellotti, sita al 1° piano del Palazzo della Provincia, in Latina Via A. Costa n. 1, il giorno venerdì 12 marzo 2021, alle ore 09,00, in prima convocazione e, nel caso sia necessario, il giorno lunedì 15 marzo 2021, alle ore 12.00 in seconda convocazione.

La partecipazione alla seduta del Consiglio è possibile anche da remoto tramite videoconferenza, l’Ufficio della Segreteria Generale, provvederà a inviare il Link di accesso alla seduta del Consiglio;

Inoltre si comunica che con il metodo della videoconferenza, il Consiglio sarà registrato.

Il Consiglio è convocato per l’esame dei seguenti argomenti:

1) Accertamento di decadenza e surroga di Consigliere Provinciale (Carturan Mauro) Convalida nuovo Consigliere (La Pegna Vincenzo).

2) Approvazione verbale sedute precedenti;

3) Approvazione e sottoscrizione del Manifesto di Intenti oggetto: “Contratto del Lago di Paola Sabaudia”.