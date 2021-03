Primo giorno di Zona Rossa in tutta la Regione Lazio visto l’incremento dei numeri delle scorse settimane. Poche le persone in giro, anche se la bella giornata non ha fatto rimanere tutti a casa.

Si è capito che la zona rossa non è il lockdown di un anno fa “ma si sente che manca la libertà” spiega un signore ai nostri microfoni.