Cori, 10 positivi al covid-19 nella scuola materna di Giulianello

“Dieci nuovi contagi nella scuola materna di Giulianello, nel Comune di Cori”.

A darne notizia, tramite un post sulla sua pagina personale di Facebook, è stato il primo cittadino Mauro De Lillis.

“Sei insegnanti, tre collaboratori ed un alunno – ha reso noto il Sindaco – positivi al covid-19. In attesa del molecolare, necessario per la conferma delle positività, tutti gli studenti, gli insegnanti e i collaboratori della scuola materna di Giulianello sono in quarantena domiciliare preventiva.