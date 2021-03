VIDEO – Impianto di cremazione a Gaeta, la preoccupazione dei residenti

Un timore dietro l’altro, per i residenti e i proprietari di fondi in località Monte Sant’Angelo, zona Bucefalo. Il progetto per un forno crematorio – chiamato “Giardino della cremazione” e promosso dall’amministrazione comunale di Gaeta – continua a far paura. A partire dal possibile impatto ambientale dell’impianto. Mentre prosegue la raccolta firme per il “no”, sabato i microfoni di h24notizie sono andati a sentire la voce dei cittadini interessati: